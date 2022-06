Una spettacolare casa moderna tra le montagne

In contrasto con le pareti esterne in pietra, gli spazi interni sono caldi e accoglienti. Le pareti sono rivestite con legno di rovere con uno spessore di ben 15 centimetri, per un ottimo isolamento termico. Le nuove aperture servono anche per aumentare la relazione che esiste tra interno ed esterno, tra la casa e il bellissimo paesaggio montano circostante.