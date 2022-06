Una casa triste torna a gioire con idee low cost

Diamo dunque uno sguardo al prima e dopo nello specifico della cucina. Fortunatamente la cucina non verteva in cattive condizioni. Era trascurata, questo si, ma si trattava pur sempre di un arredo moderno e colorato, divertente e ben organizzato. Un tavolo rettangolare in legno, infine, richiamava il legno del top della cucina stessa, per un abbinamento semplice che va sul sicuro. Eppure mancava qualcosa… mancava vita!