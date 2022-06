Come valorizzare al massimo una cucina piccola

Un buon trucco per dare un'idea di spazialità sta nell'approfittare della luce naturale presente. Non si può sempre avere ampie finestre in questa zona della casa in quanto di solito è concepito come area di servizio. Ma quando possibile, dobbiamo cercare di far entrare più luce proprio per questo motivo. Questa cucina è stretta e lunga, ma con colori brillanti e chiari e una finestra enorme da cui entra moltissima luce, pare molto più ampia.