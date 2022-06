Come costruire un giardino verticale in casa

Nell'immagine troviamo l'esempio di un rigoglioso giardino verticale con fiori e piante di varie specie. Di per sé, la maggior parte delle piante sono in grado di sopravvivere in una posizione verticali, come quelle a cui sono sottoposte le piante in questa tipologia di giardino. Tuttavia, in questo caso, il sistema utilizzato richiede tecniche di coltura specifiche, per allontanare parassiti e funghi. Se si utilizzano più specie, è poi di vitale importanza conoscere quelle più compatibili tra loro.