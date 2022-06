Arredare un bagno piccolo: 4 mosse economiche e semplici

Un'altra idea che ci è davvero piaciuta è stata l'elegante disposizione dei ciottoli di marmo bianco, che ritagliano elegantemente l'angolo doccia: basta davvero poco per replicarlo a casa nostra, ottenendo un risultato davvero d'effetto!

L'ultima ispirazione è la simpatica altalena, regolata da un sistema di contrappesi. Una piccola ma originale trovata, per avere a disposizione tutto ciò che ci serve per il momento della giornata dedicato per eccellenza al relax.

E con questo ultimo esempio abbiamo terminato i nostri 4 suggerimenti della settimana per arredare un bagno piccolo ma originale. Se siete in cerca di altre ispirazioni per arredare il vostro bagno o per ristrutturarlo, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi altri due Libri delle idee:

