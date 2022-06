Bagno: Scegliamo la doccia all'italiana

Le docce italiane possono essere installate anche in piccole stanze da bagno, perché in questo caso non ci saranno molte possibilità di scegliere la posizione. Tenete a mente che queste sono leggermente più grandi rispetto a quelle convenzionali, che di solito hanno una dimensione di 80 × 80 cm o 90 × 90 cm. La soluzione migliore in questi casi, in particolare per impedire all'acqua di spruzzare dappertutto, è quello di installare uno schermo che isoli la doccia.