Come Arredare il Soggiorno: le Risposte ai Problemi più Frequenti

Come arredare un soggiorno piccolo è uno dei problemi più comuni per chi vive gli appartamenti delle nostre affollate città moderne. Nella foto, possiamo osservare come collegarlo direttamente alla cucina, ponendo solo un mobile divisorio al centro, possa essere un ottimo punto di partenza per risolvere il problema. Verniciare le pareti e anche il soffitto in colori chiari è sempre una buona idea: in questo progetto ad esempio anche le travi in legno a vista hanno subito questo trattamento. Per altri suggerimenti, vi rimandiamo a un libro delle idee appositamente dedicato a questo argomento: Soggiorno piccolo: i 5 trucchi per farlo più comodo.