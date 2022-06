Soggiorno piccolo: i 5 trucchi per farlo più comodo

In un piccolo soggiorno è possibile che non possiamo avere un grande divano come vorremmo. Questo però non significa che i posti a sedere vengano a mancare quando qualcuno viene a farci visita!

Un'idea che andrà benissimo con il nostro piccolo soggiorno è allora abbondare con i puff: comodi, facili da nascondere in ogni angolo e pronti per quando si ha realmente bisogno di loro. Inoltre ultima ma non ultima possibilità di utilizzo, possono anche servire per allungare i piedi quando ci si vuole godere un film o un bel libro in tutto relax!