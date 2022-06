Un tavolo in cristallo per creare la magia in casa tua

Se siamo alla ricerca di un tavolo in grado di definire la personalità dell'ambiente che lo ospita, non possiamo perderci l'esempio presentato in questa proposta! Si tratta infatti di un tavolo in cristallo caratterizzato da un estremo rigore geometrico, in cui l'incrocio di linee realizzato nella base in ferro verniciato grigio dà vita a una sorta di cornice metafisica, in cui trova spazio il prezioso ripiano in vetro temprato. Il risultato è una struttura imponente e di grande impatto, perfetta per soggiorni e sale da pranzo di rappresentanza.