Duplex 1 – L'appartamento si sdoppia

Ristrutturare significa modificare senza perdere di vista l'anima del luogo. Talvolta può essere più complicato che costruire da zero, altre volte gli spazi possono contenere già una linea d'intervento, la bravura sta nel chiudere gli occhi ed immaginare, che non è cosa da poco:

’Tu vedi un blocco, pensa all'immagine: l'immagine è dentro basta soltanto spogliarla.’

Il genio di Michelangelo Buonarroti già ne era a conoscenza per i suoi lavori scultorei. Questa citazione cattura la nostra attenzione e ci porta a riflettere: in architettura non è il solo architetto a dover essere illuminato, ma egli deve anche saper trasmettere l'idea ai suoi collaboratori nel miglior modo possibile. Qui il lavoro diventa più duro. Solo con una perfetta alchimia, tra le parti coinvolte in un progetto, si può ottenere un risultato apprezzabile da ogni punto di vista. Al nostro caso casca a fagiolo Duplex 1. L'abitazione ha una duplice anima dovuta alla ristrutturazione del settimo piano e alla costruzione di un nuovo piano, l'ottavo, di 210 m² cadauno.

Lo studio Enzoferrara Architetti, ideatore di Duplex 1, si occupa di progettazione architettonica e direzione dei lavori. Ha un'esperienza decennale nel campo e si distingue per uno stile dall'altissimo tasso d'inventiva. In questo caso, la fase di progettazione e quella di ristrutturazione sono coincise nella stessa azione, producendo un'abitazione singolare.