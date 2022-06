I mille usi del rovere, sbiancato e al naturale!

Una cucina che ha l'aspetto di un'area living, con quei vani a vista che si susseguono su di un modulo libreria. Autentica, di Vegni Design per Effeti, è in effetti pensata per gli open space in cui soggiorno e cucina sono un tutt'uno, progettati per fondersi e per confondersi. Qui proposta nella versione in rovere sbiancato, è disponibile in numerose varianti di vetro, laminato (opaco o lucido) e di laccato, oltre che in numerose essenze: rovere naturale, cenere, wengé, nero, grigio o termizzato, castagno termizzato o massello, oppure in olmo.