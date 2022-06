homify 360°: Cloud 9, una casa moderna in Olanda

Come accennato in precedenza, la villa si trova all'interno di un contesto boscoso e che quindi la avvolge nel verde delle piante. Questa residenza privata ha una superficie di 517 metri quadrati e ha il lusso di possedere spazi esterni su entrambi i lati della casa per un totale di 1330 metri quadrati. Oltre alle dimensioni in fatto di metri quadrati, notiamo come la struttura dell'edificio presenti delle forti asimmetrie come a volersi mimetizzare tra gli alberi che la circondano.

Inoltre, la composizione esterna è ricca e diversificata, con spigoli che si intersecano a linee più morbide e aperture occasionali che graffiano le pareti massicce. Gli architetti hanno indirizzato la loro scelta su materiali naturali come la pietra e il legno non trattato in modo da creare un rapporto più armonioso con l'ambiente.