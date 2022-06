Cucina con isola e non solo: 5 idee per organizzare una zona pranzo in cucina

Alcuni vedono la cucina con isola solo come area di lavoro. Un luogo esclusivamente dedicato al taglio, alla frittura, alla cottura al forno… insomma, un luogo per preparare un pasto ma non una stanza dove goderlo. Tuttavia, ci sono coloro che sostengono con forza la necessità di creare in cucina un posto per mangiare. Forse perché mangiare in cucina è accogliente e ha il fascino della routine famigliare che ci manca quando siamo lontani. Tutti alla fine però, in fondo in fondo, sono d'accordo su una cosa: mangiare in cucina non è solo accattivante, anche molto funzionale.

Oggi noi di homify vogliamo quindi mostrarvi alcuni esempi di come possiamo creare lo spazio di una piccola zona pranzo nella nostra cucina. Un posto per sedersi con un buon vino e formaggio-magari per un aperitivo tra amici- per le nostre colazioni veloci o anche perché no, per intrattenere i nostri ospiti o avere buona compagnia mentre siamo ai fornelli..