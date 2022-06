Come pitturare casa: un progetto audace

I designer d’interni hanno la capacità di progettare gli spazi interni in modo coerente e unico, per creare atmosfere sorprendenti ed ambienti eleganti con arredi, colori particolari delle pareti e altre decorazioni. Affidandosi ad un professionista si possono ottenere risultati pregevoli per avere finalmente una casa che rispecchia la nostra personalità.

Oggi vi presentiamo un progetto che incarna ciò che abbiamo appena affermato. Un appartamento, infatti, può offrire entusiasmo ed energia ai suoi abitanti attraverso spazi dinamici e giocosi. Questo piccolo e accogliente capolavoro è stato progettato da uno dei nostri esperti di homify in Francia, l’interior designer Laurence Faure. Con sede a Chalon-sur-Saône in Borgogna, il suo studio ha un vero e proprio talento creativo per progetti residenziali privati e spazi pubblici. Il lavoro che vi stiamo per presentare mostra colori accesi e brillanti, accostati ad arredi dalla linea semplice e dall'aspetto genuino. Ecco per voi un vero e proprio dolce prelibato!