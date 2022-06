Una casa noiosa fuori ma strepitosa dentro

La cucina e sala da pranzo sono separati da un pannello in vetro opacizzato, che permette alla luce di passare attraverso impedendone la visibilità. Gli arredi sono semplici ma eleganti, in armonia con l'insieme architettonico e i materiali di finitura. Il tavolo da pranzo è per metà in legno e per metà in vetro, mentre un lampadario nero ne completa l'arredamento. Eppure il punto di forza di questa stanza è la piena integrazione con il cortile centrale, al quale si accede attraverso enormi pannelli vetrati.