homify 360°: una casa di pietra in Polonia

Oltre al mantenimento di forme semplici, molta attenzione è stata posta nel risparmio dell'energia. Essendo la Polonia un luogo dal clima continentale, le finestre presentano un triplo vetro in modo da isolare perfettamente l'interno dell'abitazione, sia durante le fredde giornate invernali, sia durante quelle estive. Nei paesi dove il clima è normalmente rigido, le finestre a triplo vetro sono diventate un vero e proprio must, in quanto offrono molti vantaggi, primo tra tutti la possibilità di risparmiare sul costo del riscaldamento.

L'abitazione è sì realizzata in pietra, ma non con la normale tecnica della pietra a vista, bensì con l'unione di cestini pieni di pietre comunemente chiamati gabbioni. Originalmente i gabbioni di pietre venivano usati per costruire gli argini dei fiumi o i muri, nell'architettura moderna hanno invece trovato un nuovo impiego: essere muri di casa. Essi infatti, non solo contribuiscono al miglioramento visivo del paesaggio, ma anche per l'ottimizzazione energetica dell'abitazione. Inoltre, le pareti realizzate con gabbioni possono essere personalizzate e non necessitano di una grande manutenzione.