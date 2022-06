6 cose che solo chi ha un bagno piccolo può capire

Il nostro bagno non solo è piccolo, ma deve anche ospitare la lavanderia? La soluzione migliore per organizzare in modo efficiente il poco spazio a disposizione è quello di integrare la lavatrice in un mobile lavanderia, che possa contenere anche la cesta dei panni sporchi, oltre ai detersivi e a tutto l'occorrente per il bucato. In commercio è possibile trovare sistemi modulari molto funzionali e di diverse dimensioni, adatti per ogni esigenza. In alternativa potremmo optare per un mobile su misura: il consiglio è di rivolgersi ad un esperto falegname, che sarà in grado di realizzare una struttura che possa sfruttare ogni angolo del nostro bagno.