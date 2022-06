Un Appartamento che Passa dagli Anni 70' ad Oggi con Pochi Soldi

Il mondo in cui presentiamo un appartamento, quando abbiamo intenzione di utilizzarlo per un investimento è assolutamente cruciale per il raggiungimento dell'obiettivo. In ogni caso, curare l'aspetto della propria casa, nello stile generale e in ogni minimo dettaglio, è fondamentale; ma quando si tratta di dover fare colpo su un possibile acquirente o affittuario, lo è ancora di più! Per questo molte persone si rivolgono agli home stager, che con interventi leggeri, riguardanti soprattutto i colori delle pareti, gli arredi e i complementi – senza cioè dover consultare un architetto ed effettuare lavori strutturali – sono in grado di dare alle vostre case tutto un altro aspetto. Non mi credete? State a vedere!