5 idee per decorare la propria casa

Non c'è mutamento più radicale all'interno di una casa, che quello di cambiare completamente il colore delle pareti. Ma la scelta del colore migliore per le vostre pareti non è una decisione facile. Se vogliamo mantenerci su un colore chiaro per evitare brutte sorprese nel risultato finale, prendiamo in considerazione una tavolozza di colori chiari classici come il bianco, il beige o le cromie pastello. Con questi colori si possono dipingere tutte le pareti di una stanza, senza doverci curare di lasciarne una bianca per evitare di occludere gli spazi. Inoltre si tratta di tonalità che si possono adattare a qualsiasi stile, senza che ce ne sia una più adatta di un'altra, in questo modo potete effettuare un cambiamento radicale, senza cambiare il mobilio del vostro ambiente.

Naturalmente, se avete optato per un cambiamento radicale nella vostra casa, allora potrete giocare con tutte le cromie che volete. Ricordatevi però di scegliere sempre prima lo stile che volete seguire e poi il colore per le vostre pareti e soprattutto considerate per bene in quale stanza volete fare cosa. Si tratta di una camera dove mangiare o dormire? Salotto o cucina? Volete un ambiente accogliente o trasgressivo? Rispondendo a queste domande vi faciliterà la scelta!