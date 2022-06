Il design e la cucina: gli utensili intelligenti

In linea con questa intelligente soluzione per conservare il latte, lo stesso studio di design produce un'elegante contenitore da usare per pic-nic o gite fuori porta. Se vi piace l'idea di mangiare all'aperto, allora questo oggetto non potrà mancare! Il pezzo unico rappresentato in figura è composto da più elementi che possono essere disposti ordinatamente sulla nostra tavola una volta arrivati a destinazione. Questo oggetto nasce per facilitare il trasporto di cibi e bevande. Inoltre, si rispetta la natura visto che con questa soluzione non si usano stoviglie di plastica usa e getta.

