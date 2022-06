Un confortevole appartamento a Madrid

Anche se di dimensioni non proprio titaniche il nostro studio può fare, all'occorrenza, le egregie veci di una camera per gli ospiti: tutto dipende da come è organizzato l'arredo. Come è accaduto qui: la stanza è stata divisa in due aree, così sul lato sinistro della stanza si trova la zona di lavoro e l'altra area è, grazie ad un letto piccolo ma confortevole, la zona notte per gli ospiti di turno. Il legno dei mobili, lasciato al naturale, domina la stanza ed emana un senso di calore e ospitalità. I progettisti sottolineano l'atmosfera accogliente, scegliendo colori caldi come il giallo e il marrone per la decorazione degli elementi d'arredo.