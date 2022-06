Dal buio alla luce: una casa orribile torna a risplendere

Riconoscete la stessa stanza in questa immagine? È una profonda trasformazione quella che è intervenuta in questa lavanderia che ora appare perfetta in ogni dettaglio. Il bianco, lo stile contemporaneo e la pulizia delle linee dominano l'intero ambiente facendolo apparire più spazioso e luminoso rispetto a prima. La zona lavabo è stata divisa da quella della lavatrice attraverso una porta a soffietto, altro dettaglio che ha reso il luogo più attraente. Elegante la linea tondeggiante del lavandino così come i vani sotto il lavabo e sopra la lavatrice che consentono di raccogliere in modo ordinato i panni attraverso cassetti e ripiani di grande utilità per l'organizzazione di tutto il lavoro. Infine, lo specchio aumenta la percezione delle dimensioni dello spazio e la sua luminosità.