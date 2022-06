10 Zone Living Moderne da cui Rubare Tante Idee

Se avete l'impressione che l'ambiente in cui vivete non sia abbastanza espressivo della vostra personalità allora scatenate la fantasia e aprite la strada a tutti gli elementi artistici che volete inserire in questo ambiente. giocate pure con forme e colori, pannelli, geometrie o profondità. Un tocco di modernità è sempre comunque auspicabile nella living room per lasciare un contesto di ampiezza e pulizia apprezzabile. Sì alle stravaganze ma senza appesantire lo spazio dunque. Via libera a quadri, lampade, sculture e oggetti vari. Nel caso in cui si optiate per le immagini, cercate soggetti attuali – non antichi – e preferibilmente foto concettuali, magari di dettagli, come la gigantografia che vedete nell'immagine.