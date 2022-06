7 Modi per Unire Soggiorno e Sala da Pranzo nella Stessa Stanza

Nell'architettura corrente, la progettazione degli spazi interni tende lasciare le stanze aperte per integrare i vari ambienti della casa, al fine di massimizzare la metratura. In questo modo si ottiene un contesto aperto, luminoso e accogliente. A volte però può essere difficile arredare e decorare in modo corretto gli spazi da integrare, perché deve esserci equilibrio e armonia tra i colori, i mobili e la distribuzione.

In questo articolo vi presentiamo sette progetti sensazionale che vi serviranno da guida per arredare nel migliore dei modi soggiorno e sala da pranzo in più integrati.