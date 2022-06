7 idee ingegnose rubate a un appartamento di soli 60 mq

Ci fermiamo in questa piccola stanza, dove la prima cosa che possiamo mettere in evidenza sono i mobili, di ideale dimensione per lo spazio disponibile, dal divano all'armadietto di legno che serve come contenitore, senza occupare tanto posto. Usare la luce per contribuire ad ampliare la percezione dello spazio, è poi sempre una fantastica idea, tagliata su misura per gli ambienti piccoli.