12 incredibili pergolati per il tuo giardino

In legno dal carattere rustico o in acciaio verniciato dal gusto moderno, il pergolato in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, ricopre un ruolo importante nel giardino degli ambienti residenziali. In grado di riparare gradevolmente lo spazio sottostante dai raggi e dalle improvvise perturbazioni, questo elemento di design arricchisce l'outdoor con stile e comfort, diventando il perfetto alleato per momenti di relax e convivialità all'aperto.

Vediamo 12 esempi suggestivi, da riproporre nel proprio piccolo per creare un giardino coi fiocchi!