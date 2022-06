Arredare con i cuscini? Facilissimo!

Anche se il loro carattere decorativo richiama molta attenzione, i cuscini sono anche pezzi di arredo molto pratici, soprattutto se si è improvvisato un salone modello up-recycled come questo in casa nostra. La progettazione sostenibile non è solo di moda, ma fornisce anche una scelta eccellente per rispettare l'ambiente e dare nuova esistenza agli oggetti che non vengono più utilizzati. In questo caso il divano è stato costruito con una pedana di legno, precedentemente lucidata e verniciata in bianco, sulla quale è stato steso un materasso, anch'esso foderato di bianco. Per modellare la parte posteriore e creare un angolino confortevole dove è possibile sedersi o sdraiarsi, sono stati aggiunti un buon numero di cuscini che creano uno schienale morbido che supporta le spalle. Tutti riportano il bianco come colore predominante, ma ognuno ha un design diverso (strisce orizzontali, floreali o zig-zag..) per apportare diversificazione visuale e movimento alla stanza.