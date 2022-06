Un Appartamento a Milano che Usa il Bianco in Modo Fantastico

Ecco una prima vista sulla zona giorno. In questo ampio e arioso ambiente troviamo la sala da pranzo e il soggiorno. In questa casa la cucina non è aperta e non fa parte dello stesso open space, come spesso accade nelle case contemporanee. In questo modo, lasciando gli ambienti separati, si ha senz'altro una zona per ricevere molto più ordinata e libera dagli odori della preparazione dei pasti. L'impressione che si ha a questo primo colpo d'occhio è infatti quella di uno spazio accogliente, ma anche formale ed elegante, pensato per accogliere ospiti.