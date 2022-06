Una casa strana fuori ma imperdibile dentro

La cucina è separata dal patio esterno da pannelli in vetro temperato, che aumentano l'interconnessione tra questi spazi. Questo ambiente è di estrema eleganza, le nuance sono quelle del beige e del marrone e i materiali sono stati scelti in modo impeccabile. Il piano di lavoro è in granito, gli arredi destinati allo stoccaggio, nella parete di fondo, sono rivestiti in vetro, in modo da garantire una resa in rapporto alla luce davvero ottima. E vogliamo parlare della finitura della parete del bancone? Uno splendido gioco in 3D, davvero spettacolare!