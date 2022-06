Lo spazio perfetto per un barbecue all'aperto

Quella di grigliare è una delle attività preferite da svolgere in spazi come giardini, verande e terrazze, essendo attività che tiene insieme in maniera diretta cibo e convivialità. Si griglia in compagnia di amici e familiari, si usa il barbecue come scusa per stare insieme. Cucinare e mangiare insieme, prendersi del tempo per conversare, raccontare, ridere. Tempo da condividere che ha bisogno di uno spazio da condividere. E allora in questo Libro delle Idee ci occupiamo proprio di uno spazio specifico per il barbecue, paradiso per grigliate e chiacchierate, mangiate e risate in compagnia. Un'idea per chi ha uno spazio da dedicare al barbecue, un sogno per gli altri. Vediamolo insieme.