All'ombra tutto il giorno: 9 tende perfette per la tua casa

Se è vero che durante i mesi grigi e freddi dell'inverno aspettiamo con ansia l'arrivo di giornate calde e soleggiate, durante l'estate riscopriamo la piacevolezza di un giardino o un balcone ombreggiato, per poter pienamente godere della bella stagione. Le tende diventano allora un elemento imprescindibile per gli esterni, capaci di trasformare giardini e terrazze in un ideale prolungamento della casa, di cui godere in compagnia di amici e familiari. In questo Libro delle idee homify vi presenta una selezione di 9 tende, declinate nei modi più diversi, dalle classiche tende da sole per terrazzo da srotolare a seconda delle esigenze sino a quelle usate in combinazione con pergolati in legno o ferro. Vediamole insieme.