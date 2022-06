7 ingressi da fare invidia

In questo Libro delle Idee parleremo di una parte fondamentale della facciata della casa: l'ingresso. La sua configurazione non si dovrebbe limitare alla porta e alla parete che la circonda. L'impatto dell'ingresso sulla casa è così importante che dovremmo pensarlo sempre nel contesto generale della facciata, in modo che possa rappresentare, anticipandole, le caratteristiche che ritroveremo all'interno della casa. E quindi, innanzitutto, dobbiamo trovare una formula equilibrata che lo renda accogliente, interessante e funzionale allo stesso tempo. Piccoli e grandi accorgimenti possono essere adottati, come quelli di illuminarlo in modo adeguato, perché l'ingresso sia sempre accessibile e sicuro a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quando presente, le luci dell'ingresso dovranno inserirsi nel contesto complessivo dell'illuminazione del giardino. I dettagli, in molti casi, potranno fare la differenza. Decorazioni, lanterne, vasi, zerbini, tutto dovrà essere scelto con cura: non dimentichiamoci che incontreremo questi elementi tutti i giorni, e così faranno i nostri ospiti. A questo punto non ci resta che vedere insieme i 7 esempi di ingresso scelti per voi da homify.