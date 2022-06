Una casa che con poca spesa raggiunge grandi risultati

Costruire casa è un sogno non semplice da realizzare, specialmente se le risorse finanziarie sono limitate. In questo Libro delle Idee vedremo un progetto che in questo senso può essere di grande ispirazione. Il budget per la sua realizzazione è stato molto ragionevole e il risultato è una casa comoda e funzionale. Situato in una zona residenziale, il lotto a disposizione è stato sfruttato al meglio dagli architetti pur con una spesa limitata. Come vedremo, il progetto prevede la massima integrazione tra esterni e interni, raggiungendo risultati per certi versi sorprendenti. Vediamoli insieme.