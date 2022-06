homify 360°: una casa colonica in India

Destinazione India, precisamente Mumbai! Oggi faremo visita a una casa colonica che si sviluppa su una superficie complessiva di 750 mq e che è stata costruita per sfruttare al meglio le condizioni climatiche dell’ambiente. Questa affascinante abitazione è stata disegnata per integrarsi armoniosamente con il contesto naturale in cui si trova. I nostri esperti di iStudio Architecture, progettando questa abitazione con linee curve e forme dinamiche, hanno preso ispirazione dalle creazioni di Laurie Baker e Nari Gandhi.

Laurie Baker è stato un architetto inglese diventato noto per le sue costruzioni economiche e a basso consumo energetico. L’idea principale dietro i suoi progetti era quella di mantenere i costi entro certi limiti, pur fornendo progetti di alta qualità. Per questo motivo, l’architetto è diventato una vera e propria icona in India. Nari Gandhi è stato uno dei più influenti architetti indiani, famoso soprattutto per i suoi edifici dalle forme organiche. La Brick House, quindi, nasce seguendo le orme di questi due grandi protagonisti dell’architettura internazionale.