5 casali completamente abbandonati che tornano a risplendere

In questo libro delle idee abbiamo visto come dei casali di campagna siano stati ristrutturati e riportati allo splendore da progetti di ristrutturazione e arredamento che hanno interessato tanto gli interni che gli esterni, attraverso lavori in muratura, ma anche nuove scelte in termini di arredamento e di configurazione del giardino. Le piante rampicanti, in questo senso, hanno rappresentato uno strumento utile nelle mani di architetti e paesaggisti per ridefinire gli esterni. Le piante rampicanti, e in particolare le piante rampicanti sempreverdi e i fiori rampicanti, infatti, permettono di dare una nuova vitalità agli esterni senza ulteriori interventi, perché un pianta rampicante consente di coprire intere pareti esterne. Per quanto riguarda gli interni, abbiamo visto che spesso è necessario partire dalla demolizione di pareti e strutture in muratura per allargare e ridefinire gli ambienti interni della casa, eliminando aree inutili e spazi di passaggi come quelli dei corridoi per rendere le case e i casali più moderni, accessibili e accoglienti.