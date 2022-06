13 Terrazze Moderne in Legno Bellissime

Avere un arredamento confortevole è essenziale per una zona relax come la terrazza o il giardino dove prevedete di trascorrere lunghi periodi di tempo. L'idea di sistemare alcuni cuscini su alcune panche di legno è dunque una scelta eccellente come potete vedere in questo disegno. Anche in questo caso, il legno resta il materiale principale che si combina in modo squisito con il cristallo. Il risultato è un ambiente raffinato e moderno.