Cucine: 7 penisole speciali

In questo altro esempio di cucina in stile contemporaneo salta subito agli occhi il colore rosso, in netto contrasto con ogni altro complemento d'arredo e con i rivestimenti per pareti e pavimenti. Oltre alla tonalità cromatica netta e vibrante che richiama subito l'attenzione, è sicuramente molto interessante la struttura in ferro sopra la penisola dove è possibile appendere oggetti di ogni genere, dal pentolame, allo scolapasta alle tazze per mezzo di alcuni ganci funzionali. Nella anche la tipologia di illuminazione che rende ancora più vivace questa cucina moderna.