Il prima e il dopo di 3 facciate disgustose

Se siete amanti delle ristrutturazioni, in questo libro delle idee vi presentiamo 3 facciate a due piani il cui stato originale non soddisfaceva i proprietari. Si tratta infatti di stabili in uno stato trascurato, in cattive condizioni, o che magari non seguiva propriamente le tendenze e lo stile del momento. Queste tre sorprendenti trasformazioni hanno puntato sulla piena riqualificazione delle strutture, mettendone in evidenza le qualità di ognuna, e rendendole uniche anche in virtù dei gusti dei rispettivi proprietari. Il tutto utilizzando materiali innovativi, geometrie armoniose e un’architettura moderna… il risultato? Beh, sono praticamente irriconoscibili!

Vediamo il loro prima e dopo!