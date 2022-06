6 bagni originali e diversi dal solito

Semplicità ed essenzialità spesso comunicano di più di una situazione esagerata in cui è presente un assembramento di oggetti e soprammobili. Dunque, ricordate sempre che less is more. E questo bagno è un ottimo esempio di uno stile essenziale che è diventato tendenza e lo sarà ancora per molto. Si tratta infatti di un minimalismo essenziale di successo, in cui prevalgono linee rette e dettagli funzionali.