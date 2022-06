22 armadi e cassettiere per i piccoli spazi

L'opzione migliore per sfruttare lo spazio che abbiamo a disposizione è quello di concepire strutture che vi permettano di archiviare nel migliore modo possibile ogni categoria di elementi che dovete sistemare per fare ordine nel vostro guardaroba. Potete ottenere questo risultato solo se concepite un vano per ogni tipologia di vestiti, accessori e oggetti. Un posto per tutto dunque. In questo modo eviterete anche di alimentare il disordine nello spazio disponibile. Per completare il lavoro di archiviazione specifica potete utilizzare alcune scatole o contenitori di plastica di varie dimensioni.