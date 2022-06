Una casa rustica che vi farà sospirare

Il paesaggio di campagna è davvero notevole, estremamente rilassante. Non si poteva non progettare uno spazio come questo, un portico da cui poter ammirare la vista, lo spazio ideale per mangiare in compagnia degli amici. Gli arredi sono stati realizzati nella massima semplicità: legno massello dalle geometrie semplici e dalle linee nette, un tavolo con quattro panche. La scelta perfetta, in pieno stile rustico.