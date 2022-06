La casa da comprare se hai sempre sognato una famiglia numerosa

Il barbecue è una delle zone più interessanti della casa e si trova nel cortile del palazzo. Il piano di lavoro di granito e il forno in muratura a vista generano un'atmosfera rustica, necessaria in uno spazio come questo. Come accade sulla facciata, anche nella zona barbecue c'è un pavimento in legno, circondato da un prato. Questo è uno dei più interessanti punti sociali della casa in quanto è in contatto diretto con l'esterno ed è organizzata in maniera perfetta per godere di piacevoli momenti con gli amici.