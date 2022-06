La fine dei lavori in un appartamento senza speranze

L'aspetto dell'ambiente ha subìto un cambiamento radicale, ma solo in apparenza, perché in realtà l'intervento è stato eseguito in maniera molto delicata. Ad esempio, la riverniciatura del soffitto, rispettando le modanature dello stesso, oppure sulle porte, che non sono state sostituite o modificate, comprese le vecchie maniglie. Oltre a questo, l'installazione dello specchio, del lampadario e della moquette colorata sono piccole aggiunte in grado di modificare radicalmente uno spazio, rendendolo moderno e di stile.