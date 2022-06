homify 360°: La Fábrica di Ricardo Bofill

Nel 1973 il giovane architetto Ricardo Bofill scoprì un complesso industriale di inizio secolo, alla periferia di Barcellona. Il posto era diventato piuttosto inquietante, ma allo stesso tempo rappresentava un potenziale che solo gli occhi dell’architetto riuscirono a vedere. Quella massa di calcestruzzo, diventata sterile e abbandonata, dopo due anni di lavoro fu trasformata così in un luogo completamente diverso. I silos furono convertiti in spazi per uffici, ospitando anche un archivio, una biblioteca e un laboratorio. Come in una cattedrale, grandi navate furono innalzate per dare risalto a uno spazio creativo e di esposizione. Quella vecchia fabbrica, oltre ad essere diventata residenza dell’architetto, è tutt'oggi anche sede del Bofill Taller de Arquitectura, uno studio animato da un team interdisciplinare di scienziati, sociologi, filosofi, matematici, ingegneri e naturalmente, architetti. Un luogo che invita alla creatività, ma anche alla contemplazione, al silenzio e alla riflessione e a cui dedichiamo la nostra rubrica homify 360° di oggi.