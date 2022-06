Il premio per la migliore ristrutturazione di Scozia: Advocates Close

Edimburgo è la capitale della Scozia. Una città splendida che sorge su di una serie di colline, le cui parti storiche (Old e New Town), insieme al Castello, sono state dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995. Oggi vogliamo farvi allacciare le cinture per volare fino alla capitale scozzese, pronti per ammirare il restauro di una stradina stretta dal nome Advocates Close, nel cuore della città vecchia, che ha vinto il più ricco premio di architettura del Regno Unito.

L'intervento urbano in una città storica come Edimburgo è complicato, soprattutto se il programma prevede la trasformazione di nove edifici in strutture commerciali, uffici e spazi residenziali. Il risultato, però, è un lavoro premiato, che ha raccolto numerosi riconoscimenti e il rispetto da parte della critica. Chi ha curato il lavoro e la pianificazione del progetto è studio di architettura Mc Donald Morgan, che all'inizio di questo mese ha ricevuto il prestigioso premio RIAS Award 2014 e la concessione edilizia per questo anno. Durante la cerimonia di premiazione a Edimburgo, allo studio, oltre al riconoscimento, è stata assegnata una vincita in denaro e una medaglia d'oro.

Come detto, il programma ha compreso la trasformazione di nove edifici studiati per differenti utilizzi, dal commerciale al residenziale. Advocates Close ha quindi visto nascere al suo interno il primo Motel One del Regno Unito, cinquanta appartamenti, oltre che ristoranti, uffici, bar e caffetterie, tutti affacciati sulle tranquille e suggestive vie della città vecchia della capitale, rivitalizzando anche le piazze circostanti. Il nostro intento è pertanto, quello di mostrarvi da vicino questo interessante progetto di rinnovo di un'intera via del centro storico di Edimburgo.