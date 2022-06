Arredamento e ristrutturazione di un loft

Dalla prima immagine possiamo subito notare come il loft sia in grado di fornire scorci prospettici interessanti. Gli spazi sono ben definiti ma, nello stesso tempo, lasciano angoli aperti grazie a tagli e linee nette dei volumi architettonici. L'intera superficie è di ben 150 mq, strutturati come un unico spazio fluido che incontra pochi ostacoli lungo il suo cammino. In questa foto osserviamo il soggiorno che accoglie i propri ospiti sul grande divano; nella parte inferiore di questo arredo studiato su misura, troviamo delle cassettiere per l'archiviazione di oggetti e libri.