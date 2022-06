Una deliziosa casa di campagna che piace proprio a tutti

Vivere circondati dalla natura è un’esperienza preziosa, una fuga che si attua volentieri per scappare dallo stress cittadino, in cerca della serenità e della pace che solo la vita a contatto con la natura trasmette. Un cottage classico ma moderno, proprio come quello che stiamo per presentarvi, è il luogo ideale dove risiedere in questi casi.

Gli architetti hanno optato per un progetto ad un solo piano, in modo che la relazione con l’esterno fosse più facile possibile. Tuttavia, la semplicità del progetto non toglie bellezza al complesso, dove il legno spicca come protagonista assoluto. L’assenza del lusso sfrenato sottolinea il carattere accogliente e semplice della casa, la quale senza alcun dubbio invita a godere della natura attraverso spazi ricchi di pace e colori caldi, che investono ogni angolo assieme a una perfetta armonia.