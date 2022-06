homify 360°: trulli di lusso, una ristrutturazione fuori dagli schemi

C'è chi sostiene che i trulli siano stati il primo esempio di sistema di isolamento termico completamente naturale. La pietra calcarea con la quale per tradizione sono sempre stati costruiti, in effetti, ha la capacità di mantenerli freschi in estate e caldi d'inverno. Non c' è da stupirsi dunque se questi antichi ripari per i poveri contadini senza terra siano oggi sempre più riconvertiti all'uso abitativo.

Quelli che vediamo nella foto ad esempio, costituiscono due unità abitative, accomunate da una splendida veranda che comunica direttamente con il giardino.