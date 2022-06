Come arredare casa con le sedie colorate: facile facile!

Anche se può sembrare difficile, abbinare le sedie colorate all'arredo del nostro salotto non è poi così complicato. Bisogna prima di tutto considerare lo stile che abbiamo scelto. La situazione più facile è sicuramente quella di un'ambiente minimal, magari tutto arredato in total white: le sedie colorate, anche in tonalità fluo se vogliamo, rappresenteranno allora proprio l'accento di colore che serve per ravvivare l'ambiente!

Se invece la nostra living o la nostra cucina sono costituite principalmente in legno, sarà bene optare per tinte calde o pastello. A questo proposito, vogliamo ora mostrarvi delle sedie che sono il frutto di un magnifico lavoro di restauro, che la nostra esperta ha trasformato in un vero e proprio atto artistico.