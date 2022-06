36 Idee in Stile Minimal che Solo Chi Ha Gusto Potrà Capire

Lo stile minimalista comprende appunto ambienti che pur se arredati con cura contengono solo l’essenziale, coniugando estetica e funzionalità. Nello stile minimalista less is more, lo sappiamo tutti ormai.

Come ottenere questi interni? Una casa dall'arredamento minimalista può essere una vera oasi di tranquillità interiore, un autentico paradiso al riparo dalla confusione esterna. La prima regola da seguire quando si parla di stile minimalista è l’organizzazione: tutto deve avere il suo posto, e quando non è in uso, deve essere messo da parte. Anche la presenza di ambienti luminosi con luce naturale o meno è la chiave per un appartamento davvero minimalista. Il bianco è sicuramente il colore da preferire.

Se amate questo stile, oggi siete fortunati. Abbiamo riunito per voi 36 idee minimal che vi lasceranno a bocca aperta!